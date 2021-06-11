【無人機】Sony無人航拍機Airpeak S1預計秋季上市　索價9,000美元

▲ 索尼（Sony）首款無人機Airpeak S1將在本年秋季上市。

索尼（Sony）於去年11月份開設Airpeak航拍機品牌，並在今年的CES展覽中展示旗下首款無人機Airpeak S1。最新消息指出，該機將在本年秋季上市，產品售價為9,000美元（約69,829港元）。

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Airpeak S1為Airpeak旗下推出的首款無人機，定位為專業級設備，可在無負載的情況下持續飛行22分鐘。Airpeak具備一定抗風能力，可在每秒0.02公里的風速下維持穩定，約DJI旗下Inspire 2無人機的兩倍。另外，該機支援二人同時進行操控，一人負責操作飛行，另一人可使用相機攝錄功能。

該機內置5個鏡頭及2個紅外線測距儀，可提供自動避障功能。而底部的雲台可加裝Sony旗下α系列相機，以及FX系列等攝影工具，報道指出，Airpeak S1由日本廠商生產，售價為9,000美元，將在今年秋季接受預訂。購買該機將會附送兩對螺旋槳、遙控器、電池及電池充電器。

責任編輯：李寶如