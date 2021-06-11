【港元定存】中小行連環加港元短存 終極迎戰iBond競爭

▲ 本周僅大新及天星上調港元3個月短存息。

長假當前，本周港元定期存款戰陷悶局，全周僅得3間中小行調整存息，包括大新 （02356） 及小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank）加短存，集友則加減不一。專家預計下周市況仍膠着，靜觀下周四（6月17日）聯儲局議息後啟示，畢竟美國剛公布5月份通脹遠較預期高，抽升5%創13年新高，市場關注美債及息口後向。

6月開局第2周，難得兩中小行一面倒獨加，以拆息仍處於10年低位計，按理銀行乏誘因加息。大新兩連加3個月年息，累升0.2厘，新息率報0.6厘。同樣，天星亦微升此短存0.05厘，新報0.9厘。兩行追落後，但仍難以挑戰富邦的3.28厘。

至於今天（11日）面世一年的天星，3個月年息加至0.9厘，險勝騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 及工銀亞洲有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）的0.85厘，屈居第4，但不敵Tom集團 （02383） 有份的滙立（WeLab Bank），後者險守1厘而穩佔三甲。

由於市況觀望氣氛甚濃，本周短中長息榜沒變動。

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此外，iBond （新上市編號：04246） 今午截飛，料鎖資約400億元，連同市傳凍資王時代天使 （新上市編號：06699） 凍結5,800億元，兩大焦點投資抽資約6,200億元，惟1個月拆息今天乏升跌，僅報0.08厘，隔夜息則3連揚至0.04厘，凸顯市場不缺水。

華僑銀行謝楝銘認為，本港5月私營部門PMI創2014年2月以來最高的52.5，意味首季度強勁的GDP增速可能延續至第2季。然而，冰封的入境旅遊，持續拖慢經濟復甦進度，而各界正積極推多項獎賞計劃鼓勵疫苗接種，且料今年樓價再創新高。

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謝楝銘補充，時代天使招股反應熱烈，加上iBond認購需求強勁，以及上市企業為派發股息而備頭寸，令港元需求增強。因此，即使早前港滙一度跌破7.76至3個月低位，惟港元利率變動不大。這可能是因為港元流動性充裕，且貸存比率維持在85%下方的較低水平。展望未來，半年結、6至8月的派息潮，以及眼下潛在的大型IPO，或令港元需求保持強勁。况且，本地貸款需求料逐漸恢復，從而推升港元貸存比率。可是，在聯儲局開始收緊政策前，港元市場供過於求的情況可能持續，從而令港息繼續在低位徘徊，短期內港滙重試7.75的機會不大。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源