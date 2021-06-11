  • 30°C
香港時間 : 2021611日 (五) 18:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

默沙東藥廠試驗新冠肺炎口服藥　料秋天前出試驗結果

環球政經 18:20 2021/06/11

分享：

美國政府宣布與默沙東藥廠簽約，若默沙東藥廠研發新冠肺炎實驗性口服治療藥物，取得FDA緊急使用授權，當局將斥資12億美元購買170萬份治療藥物。

據《法新社》報道，若默沙東藥廠正研發抗病毒藥物—molnupiravir，藥物療程為5天，在全球已展開涵蓋1850人的第3階段臨床試驗，預料在今年秋天前會有試驗結果。而molnupiravir須獲美國食品暨藥物管理局（FDA）授權或正式批准緊急使用，美國當局才會完成是次協議之交易。默沙東期望在今年年底前，生產逾1000萬份治療藥物。據指，molnupiravir屬口服的新冠肺炎藥物，為默沙東藥商Ridgeback Biotherapeutics研發，是目前正試驗的數款新藥之一。

美國衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）表示，是次協議為拜登政府發展新一輪新冠肺炎治療，屬政府整體計畫的其一部分。有專家指，口服藥研發能應付市場需求，因並非所有人都對疫苗反應良好；而且有不少國家亦正面對疫苗短缺問題。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

DJ 疫苗 財務自由 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 市盈率 肺炎 食品 CES 服務

上一篇文章

【溫股知新】十大金股繼續講 物管股有新選擇

下一篇文章

【新股IPO】微創醫療機器人申請香港上市 高瓴資本持有超過8%股份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋