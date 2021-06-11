默沙東藥廠試驗新冠肺炎口服藥　料秋天前出試驗結果

美國政府宣布與默沙東藥廠簽約，若默沙東藥廠研發新冠肺炎實驗性口服治療藥物，取得FDA緊急使用授權，當局將斥資12億美元購買170萬份治療藥物。

據《法新社》報道，若默沙東藥廠正研發抗病毒藥物—molnupiravir，藥物療程為5天，在全球已展開涵蓋1850人的第3階段臨床試驗，預料在今年秋天前會有試驗結果。而molnupiravir須獲美國食品暨藥物管理局（FDA）授權或正式批准緊急使用，美國當局才會完成是次協議之交易。默沙東期望在今年年底前，生產逾1000萬份治療藥物。據指，molnupiravir屬口服的新冠肺炎藥物，為默沙東藥商Ridgeback Biotherapeutics研發，是目前正試驗的數款新藥之一。

美國衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）表示，是次協議為拜登政府發展新一輪新冠肺炎治療，屬政府整體計畫的其一部分。有專家指，口服藥研發能應付市場需求，因並非所有人都對疫苗反應良好；而且有不少國家亦正面對疫苗短缺問題。

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責任編輯：黎淑雯