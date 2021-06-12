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【網民熱話】港女得6萬諗住移民加拿大　苦惱應留港工作還是直接出發

理財智慧 14:00 2021/06/12

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移民潮持續，加拿大移民局就宣布，再向香港居民提供兩條申請永久居留資格新途徑。近日就有網民指自己已獲批加拿大入境許可，但現在只有6萬現金的她正在苦惱應留港工作一段時間儲錢好，還是應該直接出發到加拿大。

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事主在討論區發帖，稱自己剛獲加拿大批入境許可，只要在當地有人聘請就可以出發。她在今年4月15遞交申請，同月21號打指紋，5月28日就收到通知獲批，事主自己也預計不到，「快到我嚇親」。事主預計一年內出發，因身體檢查報告有限期一年。

事主背景和預算：

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她也預料去到當地一開始都是做些低技術工種，目標一兩年內獲得永久居留權。事主稱自己淡泊名利，「但求有得繼續畫畫創作」，如果儲到錢就打算就master，未來在小城市買個單位養隻貓。

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帖文一出，不少網民都擔心事主預算不足，建議她留港工作儲蓄，到有足夠預算才去加拿大，「不如先儲蓄多幾個月先，如果不急」、「至少儲兩年租屋錢先吧」、「我覺得儲多幾個月較好，花費我覺得你預計太少了，每個月預多兩至三千給自己做unexpected（意外的）花費，租屋在沒有穩定收入之前有多平就租多平，之後穩定點再轉，接著你預半年的花費給自己時間找工作」、「6萬元不太夠，儲到10萬就可以停手」

最後事主指暫選擇留港，並已找到工作，在一、兩個月後再從網上繼續向加拿大的公司寄履歷表。網民都表示祝福和替她打氣。

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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