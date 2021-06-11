內地新招降7萬億現金類理財產品槓桿　規定不可投資股票

▲ 內地銀保監聯同人行周五（11日）公佈《關於規範現金管理類理財產品管理有關事項通知》。

內地新招規管7萬億理財市場，限制現金管理類產品的槓桿水平不得超過120%，金管理類產品應投資於現金，期限在1年以內（含1年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單等，不得投資於股票、可轉換債券等。預計未來現金管理類產品收益率會有所下降，規模增速也會放緩。

《中國理財市場2021年一季度報告》顯示，截至3月末，理財市場規模達到25.03萬億元，其中現金管理類產品規模為7.34萬億元，佔比近30% 。

中銀保監聯同人民銀行周五（11日）公佈《關於規範現金管理類理財產品管理有關事項通知》（以下簡稱《通知》），在產品投資範圍、投資集中度要求、流動性、槓桿管控等方面規範現金管理類理財產品業務，過渡期由《通知》施行之日直至明年年底。

現金管理類產品意指僅投資於貨幣市場工具，每個交易日可辦理產品份額認購、贖回的銀行或理財公司理財產品。凡產品名稱內使用「貨幣」、「現金」、「流動」等字眼皆可被視為現金管理類產品。

投資範圍方面，《通知》規定，現金管理類產品不得投資於股票、可轉換債券、可交換債券、以定期存款利率為基淮利率的浮動利率債券（已進入最後一個利率調整期除外）、信用等級在AA+以下的債券、資產支持的債券等金融工具。

產品僅適用投資於以下金融工具﹕

現金

期限在1年以內（含1年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單

剩餘期限在397日以內的債券、在銀行間市場和證券交易所市場發行的資產支持證券

其他銀保監會、人行認可的具有良好流動性的貨幣市場工具

另外，每種現金管理類產品的槓桿水平不得超過120%，若發生巨額贖回、連續3個交易日累計贖回20%以上、或連續5個交易日累計贖回30%的情況則除外。

投資集中度方面，若在現金管理類產品存續期間，出現單一投資者持有產品份額為產品總份額20%或以上，商業銀行、理財公司須在定期報告披露該投資者的類別、持有份額變化及產品風險等信息。另外，就投資組合、流動性資產持有比例亦有新規定﹕

適用情況 投資組合的平均剩餘期限 平均剩餘存續期限 投資組合中的現金、國債、央行票據、政策性金融債券及其他金融工具佔產品資產淨值比例 若前10名投資者的持有份額超過總份額的50% 不得超過60天 不得超過120天 不得低於30% 若前10名投資者的持有份額超過總份額的20% 不得超過90天 不得超過180天 不得低於20%

除此以外，若部分現金管理類產品允許單一投資者持有份額超過產品總份額50%，該產品不得向個人投資者公開發售。

通知原文

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編輯﹕賴奕羚