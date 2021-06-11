▲ 花旗向保誠提供基金行政管理服務 涉及資產規模逾700億美元

花旗集團（Citigroup）宣布，向保誠保險提供基金會計、基金份額登記及報告服務。今次的基金行政管理轉移項目，涵蓋逾40個投資組合，管理資產規模逾700億美元，是亞太區最大型的基金行政管理項目。

花旗表示，保險公司與專業服務供應商合作簡化營運流程，已成為亞太區日益普及的趨勢。透過合作，整合基金行政管理營運流程，保險公司亦可集中資源用於可擴展的營運平台，以配合核心業務。

花旗集團證券服務部亞太區主管兼香港區金融市場部主管David Russell表示，集團對亞太區的證券服務業務作出重大投資，而保險業乃最重要的客戶群之一。加強專注於自動化流程，以及提供穩定準確的資料，對保誠等保險公司至為重要，花旗將致力協助實現目標。

保誠首席財務總監Nigel Knowles稱，隨著日益聚焦亞洲業務，像花旗等的可靠合作夥伴於業務所在的多個市場均有業務據點，對實現營運更佳穩定性、更高效率以及加強監控和管治非常重要。

截至今年第一季，花旗證券服務的託管及行政管理資產規模超過28.5萬億美元。

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