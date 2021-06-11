  • 31°C
香港時間 : 2021611日 (五) 17:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

花旗向保誠提供基金行政管理服務　涉及資產規模逾700億美元

股市 16:14 2021/06/11

分享：

花旗向保誠提供基金行政管理服務　涉及資產規模逾700億美元

花旗集團（Citigroup）宣布，向保誠保險提供基金會計、基金份額登記及報告服務。今次的基金行政管理轉移項目，涵蓋逾40個投資組合，管理資產規模逾700億美元，是亞太區最大型的基金行政管理項目。

花旗表示，保險公司與專業服務供應商合作簡化營運流程，已成為亞太區日益普及的趨勢。透過合作，整合基金行政管理營運流程，保險公司亦可集中資源用於可擴展的營運平台，以配合核心業務。

花旗集團證券服務部亞太區主管兼香港區金融市場部主管David Russell表示，集團對亞太區的證券服務業務作出重大投資，而保險業乃最重要的客戶群之一。加強專注於自動化流程，以及提供穩定準確的資料，對保誠等保險公司至為重要，花旗將致力協助實現目標。

保誠首席財務總監Nigel Knowles稱，隨著日益聚焦亞洲業務，像花旗等的可靠合作夥伴於業務所在的多個市場均有業務據點，對實現營運更佳穩定性、更高效率以及加強監控和管治非常重要。

截至今年第一季，花旗證券服務的託管及行政管理資產規模超過28.5萬億美元。

相關文章：

【大行看法】花旗私銀：看好下半年股市前景　瞄準5G醫療保健新能源主題

【iBond 2021】iBond今日截止認購　6券商吸近百億iBond認購金額（不斷更新）

金融機構 保誠保險 花旗銀行 亞太 基金 保險公司 香港 金融
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）