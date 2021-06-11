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【大行點睇】回購有助降低市場憂慮 里昂仍列中國飛鶴為行業首選

股樓投資 16:03 2021/06/11

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里昂發表報告指，中國飛鶴 （06186） 董事長早前表示注射疫苗會影響很多中國父母生育計劃，不單短期內出生率會下降，奶粉銷售亦會出現斷崖式下跌，令公司股價一度急插。里昂指，中國政府表明注射不會影響懷孕，公司其後不單為有關言論作出澄清，同時公布動用不超過2億美元作出回購，預計有助增強投資者信心。

里昂認為中國飛鶴股價下跌創造買入股份的機會，重申公司「買入」評級之餘，把公司列入行業首選名單，同時給予目標價30元，對應未來12個月預測市盈率25倍。今日中國飛鶴股價升0.4%至19.42元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 回購 里昂 市盈率 目標價 買入 疫苗 中國飛鶴（06186）

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