【北水基金】內地港股基金紛撤限購令 北水抄底入市

▲ 內地逾50隻基金撤限購令，包括多隻投資港股的產品。

內地公募基金爭相大舉鬆綁限購令，包括多隻投資港股的北水產品，由今年初突閉門謝客，如今急轉彎開門迎客，專家解讀箇中玄機，是港股經歷大幅調整後，頓呈估值窪地，性價比較A股高，遂料第三季估值可以提升，資金伺機抄底入市執平貨，尤其看好消費、醫藥生物及科網等3大新興板塊，市場憧憬港股有望迎來新活水。

內地媒體指，截至昨天（6月10日），共有52隻公募基金宣布放寬限購令，當中20隻屬股票及混合基金等主動權益類產品，單以上周五（4日）為例，已有3隻基金作大舉放寬，包括前海開源滬港深滙鑫基金，個人帳戶單日的申購額，從50萬元（人民幣，下同）調整至500萬元，大成恒享更由100萬元大幅上調至3,000萬元，另一鬆綁緊箍咒是名牌基金易方達亞洲精選產品。

港股基金放鬆申購限額 北水部署大爆買？【下一頁】

今年初正值港股大時代，熱錢搶購涉足港股基金，春節後中港股市劇震，為免贖回潮，不少基金紛紛設限購令，現開始解禁。

東方基金的操盤手李瑞認為，大批中概股回歸上市，為港股注入新動能，今年看好3大方向︰疫後消費復甦股、業績較具確定成長的光伏新能源行業，以及上游周期性板塊。

中金公司首席策略師王漢鋒表示，港股是機構投資者佔主導，且以外資為主，股價表現更依賴基本面，更看重中長期趨勢。展望後市，港股估值不算高，且受惠消費升級，遂看好消費、醫藥、科網股，從下半年到明年，這3大領域表現可能優於A股。

更多【北水大時代】文章

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源