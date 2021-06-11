星夢郵輪推出「豪華郵輪海上行宮大抽獎」 予所有完成接種新冠疫苗的香港市民參加　頭獎為全年郵輪豪華海景露台客房通行證　獎品總值接近港幣400萬元

星夢郵輪「雲頂夢號」今晨8時進入香港水域，目前停泊在南丫島以南檢疫隔離，為7月30 日首航的「夏日海上遊」啟航做好準備。

為了慶祝星夢郵輪「雲頂夢號」今(3)日抵港，同時感謝香港市民對即將於7月30 日展開首航之Super Summer Seacation夏日海上遊的支持，星夢郵輪宣佈推出「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，歡迎所有完成新冠疫苗接種的香港市民參加，獎品價值總共接近港幣400萬元。

雲頂郵輪集團總裁朱福明先生表示：「我們很高興迎接『雲頂夢號』回到香港母港，接下來全體船員將聯同我們的團隊密鑼緊鼓，為七月下旬的首航作好準備。為了感謝香港市民對Super Summer Seacation夏日海上遊的熱烈支持，星夢郵輪將推出『豪華郵輪海上行宮大抽獎』，送出多份豐富獎品，為抗疫多時的香港市民打氣，希望他們能夠盡情享受期待已久、安心安全的海上假期。」

星夢郵輪「豪華郵輪海上行宮大抽獎」將開放予所有於7月30日或之前在香港完成兩劑新冠疫苗接種及年滿18歲的香港市民*，報名日期為6月10日至7月30日。市民可免費參加抽獎，無須作出任何消費。

星夢郵輪將透過「豪華郵輪海上行宮大抽獎」送出五份獎品，包括價值約港幣380萬元的終極大獎 - 一年無限搭乘的「雲頂夢號」豪華海景露台客房年度郵輪通行證，每次最多可供四人入住。二獎為最多可供六人入住的三日兩夜「雲頂夢號」皇宮庭苑別墅郵輪假期，皇宮庭苑別墅屬於星夢郵輪獨有之「船中豪華船」概念 － 「The Palace皇宮」裡面最頂級豪華的複式別墅，二獎價值超過港幣10萬元。

三獎將送出共三份三日兩夜「雲頂夢號」海景露台客房郵輪假期，每間海景露台客房最多可供四人入住，總值超過港幣5萬4千元。

市民只需提供身份證號碼和手提電話號碼，即可登記參加抽獎。抽獎網站將於 6 月10 日中午12時正至 2021 年 7 月 30日下午11時59分開放登記。不符合參加資格或任何重複登記將不予受理。星夢郵輪將隨機抽出得獎者，並於８月６日公佈得獎名單。

星夢郵輪「豪華郵輪海上行宮大抽獎」官方網站

(2021年6 月10 日中午12時正至 2021 年 7 月 30日下午11時59分開放登記)：

http://bit.ly/GentingDreamSweeptakesTC

Super Summer Seacation夏日海上假期 享受真正出遊的渡假感覺

星夢郵輪的15萬噸巨輪「雲頂夢號」可載客3,300人(下舖床位) ，獲郵輪業界權威指南《2020伯利茲郵輪年鑑》評選為「世界十大最佳大型郵輪」，匯集適合一家大小的娛樂、美食及休閒活動與設施，為渴望出遊已久的香港市民締造非一般的Super Summer Seacation夏日海上假期，讓旅客投身在久違的陽光和海風中，享受真正出遊度假的感覺，非岸上假期可以媲美。

相對於一般酒店staycation，Super Summer Seacation夏日海上假期的性價比更高。客房種類繁多，由設計寬敞典雅的海景露台客房，至極盡奢華的The Palace皇宮套房，一應俱全。

面積超過215平方呎的海景露台客房附設寬闊露台，旅客可隨時眺望無垠的大海，感受海洋假期的魅力。追求奢華體驗的旅客，可選擇入住星夢郵輪集豪華精品酒店與私人會所於一身的獨特「船中豪華船」概念 ―「The Palace皇宮」，尊享高級精致的餐飲、獨家的增益活動和全包式禮遇，體驗昇華到至臻藝術境界的奢華郵輪假期。

在公眾最關心的空調設施方面，「雲頂夢號」所有客房及公共區域均配備 100%新風系統，確保已過濾的室外新鮮空氣不會在客房和公共區域之間交叉流通，船上環境更比絕大多數酒店及辦公樓更清潔及安全。

Super Summer Seacation夏日海上假期船票價格同時包括國際餐飲體驗及各項船上娛樂活動，包括附設六條滑水梯的水上滑梯樂園、戶外游泳池和按摩池、迷你高爾夫球場、繩索場、攀岩牆、海上滑索、娛樂表演等。孩子們可投入「小小夢想家」海上學堂和兒童嬉水區盡情玩樂，船上更設有免費的托兒服務，讓家長放心享受郵輪假期的時光。

與其在城內staycation，不妨衝出都市，來一場離「地」的Super Summer Seacation夏日海上假期！

* * 如任何人士之前染上2019冠狀病毒，他們在已完成接種一劑新冠疫苗後，在相同的條件下將符合資格。雲頂香港有限公司及其附屬公司的董事、僱員及該等董事及僱員的配偶和子女、及星夢郵輪為「豪華郵輪海上行宮大抽獎」聘請的第三方供應商均無資格參加此抽獎活動。

關於星夢郵輪

雲頂香港憑藉26年的豐富亞洲市場經驗，孕育出旗下全新品牌—星夢郵輪。星夢郵輪致力成為區內業界典範，旗下每艘郵輪均以德國精湛造船工藝打造，滿足自信、獨立思考、追求高尚優質享受之亞洲旅客的需求。品牌完美融合中西元素，為旅客帶來獨特的海上旅遊享受。

星夢郵輪專為亞洲市場而設，旗下第一艘郵輪「雲頂夢號」於2016年11月首航，而其姊妹郵輪「世界夢號」亦已於2017年11月加入船隊，從廣州、香港及新加坡等地出發，以業界領先的船員乘客比例以及乘客空間比例為旅客提供區內最高水準的服務及最寬敞舒適的海上居停。2019年初，星夢郵輪船隊迎來了萬眾期待的「探索夢號」，春夏陸續入駐上海、大連、天津母港，冬季則轉港至澳洲及紐西蘭執行母港航線。劃時代的20萬噸「環球級」豪華郵輪將於2022年起加入星夢郵輪船隊。

屢獲讚譽的「雲頂夢號」與「世界夢號」於郵輪業界權威指南《2020伯利玆郵輪年鑒》星級十優評選中雙雙入選「世界十大最佳大型郵輪」，獲得4.5顆星評級，是亞洲區內唯一獲此殊榮的兩艘郵輪。星夢郵輪最新成員「探索夢號」剛啟航即入選榜單，榮登「世界TOP 20中型郵輪」第十七位。

星夢郵輪亦勇奪多項業界大獎，包括2019年《TTG》旅遊大獎「最佳豪華郵輪船隊」、《旅訊》亞洲版2019讀者之選大獎「最佳郵輪-美食」、「最佳郵輪-娛樂」及「最佳郵輪-家庭」三大獎項。

關於雲頂夢號

星夢郵輪的第一艘郵輪 —「雲頂夢號」，乃亞洲最大最寬敞的郵輪之一。「雲頂夢號」高18層，排水量超過15萬噸，船員與乘客比例領先亞太區郵輪業界，為旅客提供眾多奢華住宿選擇，以及亞洲殷勤好客的細緻體驗。

（資料由客戶提供）