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【職場熱話】公司愛下班後開會 網民怨聲載道 直言不爽

理財智慧 14:00 2021/06/12

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每間公司的規矩不一樣，例如有些可以讓員工自由上下班，不用打卡；有些可以讓員工在開會時輕鬆說笑等。近日有網民於網上討論區發文，指公司十分喜歡下班後才開會。

網民經歷：

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網民身感同受，指高層好像篤定員工隨時能加班一樣，他有時候約了朋友就能讓他們等。另有人分享自己的經驗，雖然他是五點下班，但晚上九時至十一時都要和外國人開會。甚至有時候翌日早上七時開會，結束後才上班。

【招聘廣告】觀塘初創公司請人　招聘廣告一句話引網民不滿　網民：它以為見工的人會懂得乘搭直升機空降【下一頁

有人笑言：「老闆無人約搵你地陪」。不過被樓主反駁，指老闆是新加坡人。隨即被網民們默哀：「新加坡老闆係工作狂，習慣OT無補水。」

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責任編輯：張瑋婷

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