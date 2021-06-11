天星銀行開業一周年 推多項優惠答謝客戶支持

天星銀行airstar至今開業一年，開戶累計申請量跟去年6月底比較升近10倍，其中貸款申請亦激增。

從數據可見，天星銀行客戶年齡層涵蓋18歲至60歲以上用戶，其中最多集中於30至39歲，佔35%，其次為20至29歲，佔24%，當中有67%為男性。而使用貸款業務的亦以30至39歲客戶為主，佔整體貸款客戶4成，而且教育程度較高，77%貸款客戶為專上／大學程度或以上。

天星銀行還分享了一些有趣的數據:

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天星銀行表示，由開業至2020年底短短半年間，天星銀行已搶佔近半虛擬銀行貸款市場佔有率。至2021年5月底，總貸款累計申請數字較去年6月底上升超過100倍。當中，專門為客戶節省高息卡數的貸款一筆清服務更深受客戶歡迎，估計為客戶節省總共2,600萬元利息。

為了答謝客戶支持，天星期行推出多項一周年優惠：

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記者：張以正