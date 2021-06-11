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比爾蓋茨原來是大地主？麥當勞薯條的原來產自其農田

環球政經 17:16 2021/06/11

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比爾蓋茨（Bill Gates）除了是微軟創辦人外，原來也是美國擁有最多私人農田的人。據美國NBC新聞報道，麥當勞所用的馬鈴薯產自比爾蓋茨的農田。根據NBC 的最新數據，蓋茨在18個州份擁有269,000英畝的農田，比起紐約的總面積更大。

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NBC 引述美國地產月刊《土地報告》的數據及其研究指出，華盛頓州的田地種植了麥當勞薯條所用的馬鈴薯，這些農地甚地甚廣，人們甚至可以從太空中看到。《土地報告》之前曾提到，蓋茨的美國農田有些是其直接持有，也有些是其投資集團 Cascade 所持有。

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根據財產和商業記錄，蓋茨夫婦在2018年以1.71億美元，在華盛頓和俄勒岡州之間的哥倫比亞河邊界購買了一塊佔地14,500英畝的土地。

蓋茨與前妻梅琳達 (Melinda French Gates) 宣布離婚後，他所擁有的土地受到了密切關注。離婚後，梅琳達有望成為世界上最富有的女性之一。

 

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撰文 : 陳楚琨

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