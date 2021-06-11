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【疫苗優惠】宏利送100萬元保險代用券　名額100份

Hot Talk 16:35 2021/06/11

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宏利香港宣佈，為鼓勵香港市民接種疫苗，公司擬向市民以抽獎形式送出100份「保費代用券」，總值100萬元。

宏利香港宣佈，為鼓勵香港市民接種疫苗，宏利香港擬向市民以抽獎形式送出100份「保費代用券」，總值100萬元，代用券可用於支付新購或現有宏利香港保單保費。

宏利表示，除合資格延期年金及投資相連壽險產品外，該保費代用券適用於所有宏利人壽、健康及儲蓄產品。凡年滿18歲，並已接種兩劑疫苗的香港居民，可合資格參加抽獎，抽獎詳情將於稍後公佈。

另外，宏利亦計劃延長早前推出的「接種疫苗副作用免費保障」保障期至今年12月31日，為有意接種疫苗的客戶提供更多保障。

為鼓勵員工和代理人接種疫苗，宏利表示，員工及代理人每打一針疫苗可額外休息一天，接種兩劑可休息兩天。公司已在7月及8月指定日子於辦公室設立疫苗接種站，供員工及代理人於辦公時間接種疫苗。公司亦為員工和代理人舉辦抽獎活動，在今年8月底前已打兩針的員工和代理人可參加抽獎，獎品總值約40萬元。

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編輯﹕賴奕羚

著數優惠 保險行業 疫苗

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