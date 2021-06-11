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【ET講股通】梁耀康：塘水滾塘魚 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:27 2021/06/11

分享：

恒指全日升103點，收報28842點，大市總成交1,308億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股塘水滾塘魚，且看下周能否擴大波幅區間。A股高位整固，同樣靜待爆邊。要小心「十個牛皮九個淡」，無貨者毋須急於入市。

天虹紡織 （02678） 升5.1%至11.88元，宜待回補裂口再考慮。生物醫藥股造好，康希諾 （06185） 升10.4%至369.8元。進入港股通的醫渡科技 （02158） 升7.9%至42.9元，且看能否重新走出升浪，止蝕位用38.3元。

信義光能 （00968） 升6.8%至15.06元，短綫以14.3元或12.58元走貨。商品股可留意中鋁 （02600） ，股價升5.6%至4.5元，短綫以4.15元走貨。燃氣股表現穩定，亦有留意價值。

【「ET講股通」問股環節，包括︰香港電訊、香港寬頻、中遠海控、中石油︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此
 

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欄名 : ET講股通

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