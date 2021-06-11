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【新股IPO】滴滴出行申請美國IPO擬不用其名上市 今年首季錄盈利

股樓投資 19:03 2021/06/11

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中國召車軟件商滴滴出行正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交IPO招股書，根據招股資料顯示，公司這次將會以小桔快智(Xiaoju Kuaizhi)的名字進行上市，不過目前未有選擇在哪一交易所上市，而股票代碼據報為「DIDI」。

根據媒體報道指出，滴滴出行的估值或超過700億美元，以至高達1000億美元，另外根據PitchBook數據，公司曾於去年8月進行私募融資，當時滴滴出行的估值為620億美元。

有預計是次通過IPO集資大約相當於估值8至10%的資金，並用於投資技術、擴大海外業務及推出新產品。

滴滴出行據文件所示，去年收入為大約216億美元，按年跌8.4%，由於受到新冠肺炎疫情影響，去年淨虧損16億美元。至於今年首3個月的收入大約為64億美元，按年升約1倍，淨利潤達8.37億美元。

招股書中所示，於IPO前，滴滴創始人兼CEO程維持股7%，滴滴總裁柳青持股1.7%。軟銀持股比例為21.5%，為滴滴最大股東。Uber持股比例為12.8%，騰訊 （00700） 持股比例為6.8%。

公司直至今年3月，於全球15個國家超過4000個城市中展開業務，而平台上的全球年活躍用戶達到4.93億。

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責任編輯 : 陳子謙

 

 

 

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