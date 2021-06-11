  • 31°C
香港時間 : 2021611日 (五) 17:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買樓理財】元朗鄉郊半新盤再錄蝕讓　原業主短炒3年輸六位數

股樓投資 15:33 2021/06/11

分享：

買樓投資最重要「揀啱」地點，近年多了新界鄉郊盤登場，雖然居住環境舒適，但由於隔涉，業主往往蝕讓賣樓。新地（00016）旗下元朗PARK YOHO Genova，新近錄得一宗蝕讓成交，業主持貨三年，未計釐印費及代理佣金等使費，賬面蝕讓近15萬元離場。   

市場消息指，PARK YOHO Genova 18A座中層A室，實用面積576平方呎，兩房連儲物房間隔，原叫價850萬元，最終減價至785萬元易手，實用呎價約13,628元。據悉，原業主於2018年1月以約799.76萬元一手買入單位，持貨三年，現帳面蝕約14.79萬元，若計及稅款、代理佣金、其他雜項開支，估計實際蝕逾50萬元。 

事實上，雖然PARK YOHO Genova居住環境舒適，設有會所，但位置相對隔涉，位處元朗站及錦上路站之間，要轉巴士前往元朗站，亦或乘搭屋苑的接駁車。

【6月部署】冠軍分析師張憶東 6月積極把握做好倉時機 精選10隻高性價比港股【下一頁 

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 元朗 PARK YOHO GENOVA 新地

上一篇文章

【筍工推介】民航處招聘助理民航事務主任 頂薪逾4萬 毋須特別技能即可申請
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋