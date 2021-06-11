【買樓理財】元朗鄉郊半新盤再錄蝕讓　原業主短炒3年輸六位數

買樓投資最重要「揀啱」地點，近年多了新界鄉郊盤登場，雖然居住環境舒適，但由於隔涉，業主往往蝕讓賣樓。新地（00016）旗下元朗PARK YOHO Genova，新近錄得一宗蝕讓成交，業主持貨三年，未計釐印費及代理佣金等使費，賬面蝕讓近15萬元離場。

市場消息指，PARK YOHO Genova 18A座中層A室，實用面積576平方呎，兩房連儲物房間隔，原叫價850萬元，最終減價至785萬元易手，實用呎價約13,628元。據悉，原業主於2018年1月以約799.76萬元一手買入單位，持貨三年，現帳面蝕約14.79萬元，若計及稅款、代理佣金、其他雜項開支，估計實際蝕逾50萬元。

事實上，雖然PARK YOHO Genova居住環境舒適，設有會所，但位置相對隔涉，位處元朗站及錦上路站之間，要轉巴士前往元朗站，亦或乘搭屋苑的接駁車。

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