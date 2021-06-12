  • 29°C
香港時間 : 2021612日 (六) 14:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【轉工抉擇】48萬年薪工作多OT VS 40萬年薪輕鬆有人照顧 網民：死都要留！

理財智慧 14:00 2021/06/12

分享：

轉工會帶來很多煩惱，令人「心大心細」。又覺得新公司的月薪高，又覺得現公司的同事好，總有些理由令自己卻步，不敢做出決定。近日有網民於網上討論區發文，指自己現在有兩個工作機會，不知道選哪個好。

樓主今年27歲，大學畢業，不缺錢花。

兩個工作選擇：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

有網民分析，指如果現公司生意差會影響到年薪的話，就應該跳槽。相反，如果沒有影響，天砸下來也要留！不少人同意他的說法，稱輕輕鬆鬆做一年工作都比多出的8萬元有價值。而且新公司的年薪應該包括了花紅，有17％要交稅，一年只差66K，一個月差五千元左右。他覺得現公司有人照顧真的很重要，生意差又不至於要倒閉，那有什麼所謂。

【職場熱話】月入一萬多 上班嫌太閒找不到人生意義　網民：身在福中不知福【下一頁

樓主後來補充，稱新工作是事業另一階段。於是又有網民指，如果能升職又對CV有幫助，就應該轉工。樓主可能一直輕輕鬆鬆工作，但他才27歲，就這樣限制自己也太可惜了。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

跳槽 網上討論區 大學 花紅

上一篇文章

【職場熱話】公司愛下班後開會 網民怨聲載道 直言不爽

下一篇文章

【iBond】超購近4倍認購金額及人數均急增 iBond或加碼發行額至200億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段