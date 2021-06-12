【轉工抉擇】48萬年薪工作多OT VS 40萬年薪輕鬆有人照顧 網民：死都要留！

轉工會帶來很多煩惱，令人「心大心細」。又覺得新公司的月薪高，又覺得現公司的同事好，總有些理由令自己卻步，不敢做出決定。近日有網民於網上討論區發文，指自己現在有兩個工作機會，不知道選哪個好。

樓主今年27歲，大學畢業，不缺錢花。

兩個工作選擇：

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有網民分析，指如果現公司生意差會影響到年薪的話，就應該跳槽。相反，如果沒有影響，天砸下來也要留！不少人同意他的說法，稱輕輕鬆鬆做一年工作都比多出的8萬元有價值。而且新公司的年薪應該包括了花紅，有17％要交稅，一年只差66K，一個月差五千元左右。他覺得現公司有人照顧真的很重要，生意差又不至於要倒閉，那有什麼所謂。

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樓主後來補充，稱新工作是事業另一階段。於是又有網民指，如果能升職又對CV有幫助，就應該轉工。樓主可能一直輕輕鬆鬆工作，但他才27歲，就這樣限制自己也太可惜了。

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責任編輯：張瑋婷