8條往返元朗及北大嶼山／機場專營巴士路線　6月20日起改經屯門來往赤鱲角隧道

運輸署今日（11日）提醒市民留意，8條由龍運巴士有限公司（龍運）營辦往返元朗區及北大嶼山／機場的專營巴士路線，由6月20日（周日）首班車起將改經屯門來往赤鱲角隧道。



下列8條巴士路線（詳情見附件）將停靠屯門—赤鱲角隧道巴士轉乘站，方便乘客利用巴士轉乘往返元朗區及北大嶼山／機場各個目的地：



第A36號線（元朗（錦上路站）—機場（地面運輸中心））

第A37號線（元朗（朗屏站）—機場（地面運輸中心））

第E36號線（元朗（八鄉路）—機場（地面運輸中心））

第E36A號線（元朗（德業街）—東涌（逸東邨公共交通總站））

第E37號線（天水圍市中心—機場（地面運輸中心））

第NA36號線（元朗（錦上路站）—機場（國泰城））

第NA37號線（天水圍市中心—機場（國泰城））

第N30號線（元朗站—機場（暢達路））



運輸署提醒乘客，經調整後的八條巴士路線將不再途經青嶼幹線巴士轉乘站、屯門公路巴士轉乘站及大欖隧道巴士轉乘站，有關乘客亦將不能在上述轉乘站轉乘其他路線。



此外，部分現有路線的行車路線或上落客的站點亦會有所改變。乘客應及早留意巴士路線改道及相關巴士轉乘安排，以免影響行程。詳情請瀏覽運輸署網頁或龍運網頁和相關流動應用程式。

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責任編輯：黎淑雯