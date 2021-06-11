【恒大股價】恒大債台高築再傳資金斷裂　彭博：許家印身家大縮水至不足200億美元

▲ 恒大債台高築再傳資金斷裂 彭博：許家印身家大縮水至不足200億美元

恒大 （03333） 近日再傳出資金鏈斷裂、面對監管調查等負面消息，拖累恒大股價受壓，一度創自2020年3月以來最低，連帶恒大主席許家印的身家亦都大縮水。彭博報道，許家印最新資產已縮至不足200億美元（折合約1,560億港元），較去年高位減少超過一半年。

恒大最新報11.2元，跌0.2%，成交2.8億元。而被指同樣被查的盛京銀行 （02066） ，最新報7.17元，跌3.1%。

彭博指，許家印自去年9月與投資者達成協議避免流動性危機後，其身家已經下降三分一至190億美元（約1,482億港元）。按彭博億萬富翁指數計算，現水平的資產較去年高峰下跌足足超過一半。

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報道指，計及恒大在香港、倫敦及紐約各地發行的美元債，恒大目前債務估計高達1.95萬億元人民幣，其同時是全球負債最多的地產公司，亦是中國境內其中一個系統性重要貸款方。因此，有關恒大的資金鏈等傳聞影響，的確有機會進一步擴大。

若許家印未能恢復市場信心，相信會引起流動性危機，更有可能危及中國、以至其他地區的金融體系，報道形容恒大涉及的潛在風險，已經大到中國監管機構近日指示銀行重新進行對恒大債務的壓力測試。

早前，有內地傳媒報道，中國監管機構正調查，恒大與盛京銀行之間的交易。而盛京更指持有大量恒大的債券。

恒大其後曾經澄清，強調與盛京展開的金融業務符合相關法律法規，公司成立25年以來，從未出現過借款利息晚付、本金逾期歸還情況。

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