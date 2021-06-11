印尼麥當勞推BTS餐引搶購潮　雅加達等地最少13間分店須暫停營業

麥當勞與韓國男子組合「防彈少年團」（BTS）合作的套餐 於5月27日 ，在全球50個國家和地區推出，並獲得不俗的反應。有相關套餐除了在韓國銷量大增283%外；套餐在印尼開賣時，更吸引大抿粉絲下單點外賣，令店舖難以應付，導致在首都及其他地區的10多間分店暫停營業。

綜合外媒報道，由於印尼有大量民眾叫外賣搶購BTS餐，因而令不少外賣員聚集在店內取餐，有部分外賣員未有戴上口罩，外界擔憂會出現爆疫的風險。有些麥當勞門市的運作，更因此不勝負荷，須要暫停營業，在印尼雅加達等地最少13間麥當勞分店都要暫時關門。麥當勞印尼通訊副總監Sutji Lantyka表示，BTS奪餐將供應到下個月，又呼籲粉絲們不必著急搶購。

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責任編輯：黎淑雯