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【大行點睇】大和預期旺旺下半財年維持增長 發展新渠道有利銷售

股樓投資 15:26 2021/06/11

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大和發表研究報告指，預期中國旺旺（00151）2021財年下半年的收入會因去年疫情下的低基數而保持強勁增長，而2022至2023財年亦會受到如電商等新渠道支持。該行重申「買入」評級，並將目標價由7.8元上調至7.9元，以反映集團股份回購計劃的影響。旺旺半日升0.3%，報5.9元，成交2782萬元。

大和料，2021財年上半年旺旺的飲品與零食部門將維持增長，儘管投入成本較高，但因有效的成本控制措施，使其經營利潤率繼續擴大。該行認為，隨內地乳製品價格競爭緩和，將惠及集團。

【長和系】長實傳逾10億英鎊洽售 倫敦金融城甲級辦公樓  詳情請看[下一頁]

大和預期，本財年米餅收入按年增長4%，零食收入按年增長9%，飲料收入按年增長16%，惟料2021財年下半年內米餅收入增長會較上半年放緩，主要因部分地區封城與分銷商謹慎的採購。而隨著發展新銷售渠道，該行料乳製品飲料和零食的收入將在2021至2022財年保持強勁增長。因營銷活動減少與銷售團隊規模縮減，預計銷售及行政開支將在2021財年下半年減少。

【加密貨幣】MicroStrategy發債買比特幣 或令聯儲局成首央行投資比特幣?  詳情請看[下一頁]

大和預計，因新產品的毛利率更高，及傳統渠道中成熟產品的運營槓桿成本降低，故預期2022至2023財年集團整體營業利潤率將穩定在24至25%。

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撰文 : 趙家盈

中國 採購 零食 飲品 銷售 產品 疫情 經濟 買入 目標價

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