【筍工推介】民航處招聘助理民航事務主任 頂薪逾4萬 毋須特別技能即可申請

民航處近日招聘助理民航事務主任，主要負責民航行政管理，但就無要求有航空方面的專業知識或特別技能，屬公務員職位，起薪點每月33,350元，頂薪每月42,545元，瀏覽以下圖片介紹而又自覺合適者，可以於本月25日或之前，透過網上或郵寄方式遞交申請。

入職條件：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

職責：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

申請手續：

申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 下載。申請人必須在申請書上或隨申請書另紙清楚列出已獲取的公開考試所有科目成績，學士學位的詳情(例如主修科目及榮譽等級)，以及如適用，綜合招聘考試中文運用、英文運用(即「二級」或「一級」)及能力傾向測試試卷的考生成績。



以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2021年6月25日或之前送達下述聯絡地址，信封面須註明申請的職位名稱。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本處，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。



持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。



在網上遞交申請的人士，須於2021年7月2日或之前把所需的証明文件副本郵寄至下述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。



如申請人未能提供所需文件，其申請概不受理。申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。



初步入選的申請人須參加暫定於2021年10月舉行的筆試。獲邀參加筆試者將可於2021年9月接獲通知。申請人如再獲選參加面試，通常會在筆試日期後約八個星期內接到通知。如申請人未獲邀參加筆試╱面試，則可視作經已落選。有關上述空缺的資料，可按該項職位所列電話查詢。

聯絡地址:香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部辦公大樓第五層人事科

查詢電話:2910 8426

截止申請日期(日/月/年) :25/06/2021 23:59:00

部門網址:https://www.cad.gov.hk

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機