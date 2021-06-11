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【BTS】麥當勞餐引印尼人瘋搶 多間分店暫停營業

環球社會熱點 15:41 2021/06/11

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大量印尼民眾經外賣app瘋狂搶購BTS麥當勞餐，印尼有10多間麥當勞分店要暫停營業。

麥當勞與南韓人氣男團「防彈少年團」（BTS）合作，在全球50個國家及地區推出限定麥當勞BTS餐。大量印尼民眾無法抗拒BTS的魅力並經外賣應用程式瘋狂搶購BTS麥當勞餐，導致大量外賣員聚集在麥當勞分店，印尼有10多間麥當勞分店要暫停營業。

防彈少年團BTS或可延遲服兵役 南韓國會准修例 【下一頁】

印尼麥當勞於周三（9日）正式推出BTS餐，隨即在當地掀起一股熱潮。BTS餐除了有兩款由BTS團員親自挑選的特別醬汁外，包裝更印上BTS標誌和代表色紫色，有人更於網上高價炒賣BTS餐的包裝。

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印尼大量民眾爭相叫外賣搶購BTS餐，導致外賣員蜂擁至各間麥當勞門市取餐。大量外賣員聚集時沒有戴口罩，令外界憂慮出現爆疫風險。

另外由於同一時間有太多人訂餐，導致麥當勞門市運作不勝負荷，印尼雅加達等地最少13間麥當勞分店都要暫時關門。

有BTS印尼粉絲表示，她是透過外賣應用程式訂購BTS餐。當時外賣員指麥當勞門市排長龍，但她強調自己願意等待。由於外賣員等足數小時才成功訂購，她更主動給予小費感謝對方。

BTS防彈少年團成千萬富翁男團 因經紀公司Big Hit上市 【下一頁】

麥當勞印尼地區副傳訊總監Sutji Lantyka表示，部分分店暫時關閉是為免同一時間有太多人聚集，指BTS餐將供應到下個月，呼籲BTS粉絲無需心急搶購。

雅加達副省長帕特里亞（Ahmad Riza Patria）表示，商店如違反防疫措施，最高可被罰款5,000萬印尼盾（約2.73萬港元）。

責任編輯：鄭錦玲

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