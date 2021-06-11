美國樓價首季照升 平均每位供樓業主賺26萬

新冠疫情下香港樓價不跌反升，美國今年首季樓價亦同樣錄得增長。美國樓價在3月錄得11%增長，代表每位正在供樓的業主，賬面賺3.34萬美元（約26萬港元）。有美國物業數據分析公司表示，樓價上升有助減少未來出現負資產機會。

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根據物業數據公司CoreLogic數字，美國3月樓價按年增長11%，是自2006年以來最大增幅。但到4月，升幅更上漲至13%。數據顯示，美國約62%業主現正在供樓，他們所持物業按年增值約2萬億美元（約15.6萬億港元），平均每位業主賬面進賬3.34萬美元（約26萬港元）。

CoreLogic行政總裁馬特爾（Frank Martell）表示，在過去10年間，業主所持樓價淨值增值1倍多，並幫助不少民眾度過新冠疫情帶來的經濟衰退。房地產數據公司Black Knight 數據顯示，截止6月1日，共有超過200萬名業主，申請疫情相關房屋抵押貸款。若他們至今仍需出售房屋以渡過難關，樓價上漲無疑使他們能獲利更多。

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CoreLogic首席經濟學專家Frank Nothaft估計，樓價上升有助減少今年下半年出現負資產的機會。負資產物業數目在今年首季，按季下降7%至140萬間，佔所有借貸物業的2.6%。

Frank Nothaft指，現在普遍業主的樓價淨值約為21.6萬美元（約168.5萬港元）。美國媒體全國廣播公司財經頻道（CNBC）分析，預料未來數月買家負擔能力將遇到障礙，屆時樓價將會降溫。但由於房屋需求依然強勁，樓價相信不會暴跌，隨著價格下降，買家亦會恢復進場。

責任編輯：李俊儀