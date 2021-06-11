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【人工智能】Google研發AI製造芯片　6小時內完成平面圖設計

科技 18:30 2021/06/11

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Google聲稱AI設計芯片的速度比人類快，能夠在 6 小時內設計出人類至少要花上數個月才能完成的芯片設計。( Google官方照片 )

Google不斷鑽研以人工智能製造芯片這門技術。據Google員工發表在《自然》期刊的一篇論文所指，相關研究在近日取得重大突破。它們聲稱AI 已經被用於開發 Google最新一代TPU 加速器，新AI設計芯片的速度比人類快，能夠在 6 小時內設計出人類至少要花上數個月才能完成的芯片設計。

【數據洩露】美國電子遊戲商EA遭黑客入侵　遊戲原始碼被竊涉及780GB數據
 
Google的新AI能夠繪製出芯片的平面圖。這涉及到繪製 CPU、GPU和內存等組件在芯片上的相對位置，而這些位置將會影響芯片的處理速度，設計過程繁複。一般而言，人類芯片設計師通雖花上數個月時間改進相關平面圖設計。然而，Google 的新 AI只需6小時使能完成該設計。無論在芯片性能、面積或設計需時等關鍵參數指標上，由AI繪製的平面圖圴更勝一籌。

該論文指出，研發新一代Google TPU為芯片行業帶來重大影響，有助於加快供應鏈的速度。另外，該企需廣泛分享此技術及培訓相關人才，以確保其生態系統全球化。

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責任編輯：陳泳如

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