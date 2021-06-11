【King談樓市】King Sir：持自住樓方可安心退休

近日疫情緩和，兩位中學好友相約筆者出來談談近況。筆者作為投資專家，他倆把握機會問我對樓市的看法及有甚麼好的投資建議。言談中，發覺他們不太懂投資，手持約三、四百萬流動資產，部分是現金，其餘是回報一般的股票、基金和保險等投資產品。好友都是高薪厚職的專業人士，已婚並育有兩孩，太太全職照顧小朋友，但最大分別，是一個有樓，一個沒樓，這足以影響各自的下半生！

有樓的叫Andy，是年薪過百萬的會計師，在2005年以300多萬元買入一個700平方呎三房單位，現市值約1,200萬元，還有十年便供完。沒樓的Roger是工程師，年薪亦過百萬，但覺得樓價實在太貴，又深怕樓市遲早會像1997年般大跌，十多年來不敢入市，一直租樓至今，租金由最初的1萬多元升至今天近3萬元。大家試想，他們十年後已到退休之齡，繼續發展下去會是怎樣呢？

十年後，Andy的自住樓已供完，另手持幾百萬元股票現金，收股息做定期，每月應有約兩萬元的被動收入，準時退休或不成問題。若覺得兩萬元不夠花，更可以考慮大屋換細屋，套現幾百萬元現金，用以加大每月被動收入。

然而，沒有物業的Roger，十年後他還是要租樓，把辛苦賺來的錢奉獻給業主，就算同樣持有幾百萬元的資產，所產生的被動收入，未必足以交租，準時退休感覺無望！

中產家庭開支大難存錢

今日香港，像我朋友般月入十餘萬元的中產家庭多的是，但其日常花費一定不低。舉例而言，一個小朋友在國際學校讀書，加上校車費，補習和課外活動等，兩萬元少不得；還有油費牌費、養車、供車、停車場和保險等，每月至少一萬元；加上其他衣食住行及家人膳食，每月也最少兩萬元，最後甚至有兩、三萬元的每月租金支出。一個中產家庭七除八扣後，每月可能只剩下一萬幾千，想儲多些錢都有難度。

自從美國領頭量化寬鬆（Quantitative Easing）後，世界已不一樣。你用雙手搵錢是手動（Manual），但美國開機印銀紙是自動（Automatic），你努力賺錢的速度很可能永遠追不上資產價格上升的速度。因此，大家不要再以為年薪過百萬元的中產、專業人士，退休一定不成問題。除非你持有過千萬元的股票現金，否則沒有一層自住樓的話，無憂的退休生活將不屬於你，更可能在花甲之年還要為生活而繼續工作！