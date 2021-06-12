【有盈退休】曾智華：谷針必勝 還我自由

最近看了「美麗女教授」利嘉敏專欄，拍案而起，告訴聶德權局長要盡快相約利教授，聆聽其專業公關策略——如何「谷針」。

「谷針」已成政府及商界共識，惟有讓約500萬市民接種，出現群體免疫效應，香港經濟才可回復正常。但不能說谷就谷，方法必須要有透視力，掌握市民不打針原因，再思考如何誘導大眾改變想法。

政府內部似乎未有統一口徑，故一方面遊說大量財團提出獎賞計劃，以作正向獎勵（Positive Reinforcement），同時又流出「不打可能被懲罰」等這類社會懲罰（Social Punishment）。

市民大眾，尤其年青人，不少有反叛傾向，你說不打就懲罰我，即剝削我權利？一於和你作對！幸而，政府翌日立即改口風。

自從有「打針有樓抽」活動，加上已打針市民達一定數目，不少本來堅持不打的人已改變立場，也擔心自己及令家人染疫，紛紛加入打針行列。

筆者觀察身邊朋友，他們甚少會因獎品或「跑馬射蚊鬚抽樓」（即機率極微的抽獎）而打針，而是看見世界大趨勢，疫苗供不應求，台灣也向日本及美國請求疫苗供應，就認為接種疫苗對己對人都是正確的事。

大力「谷針」應對症下藥

政府若想大力「谷針」，就要對症下藥，令更多人盡快接種——執行利嘉敏教授的錦囊——正向獎勵。這個獎勵，絕非林林總總雜亂的商品便可，筆者認為，四個字——還我自由！既然打針後可免疫，理應還我自由生活。

若真如此，相信很多人願意接種疫苗。政府能否承諾完成兩針者可以：不帶口罩、吃喝唱聚、如常舉行婚宴喜慶和教堂聚會、和平集會權利恢復、出入香港毋須隔離……？