  • 27°C
香港時間 : 2021612日 (六) 13:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有盈退休】曾智華：谷針必勝 還我自由

名人薈萃 11:21 2021/06/12

分享：

最近看了「美麗女教授」利嘉敏專欄，拍案而起，告訴聶德權局長要盡快相約利教授，聆聽其專業公關策略——如何「谷針」。

「谷針」已成政府及商界共識，惟有讓約500萬市民接種，出現群體免疫效應，香港經濟才可回復正常。但不能說谷就谷，方法必須要有透視力，掌握市民不打針原因，再思考如何誘導大眾改變想法。

政府內部似乎未有統一口徑，故一方面遊說大量財團提出獎賞計劃，以作正向獎勵（Positive Reinforcement），同時又流出「不打可能被懲罰」等這類社會懲罰（Social Punishment）。

市民大眾，尤其年青人，不少有反叛傾向，你說不打就懲罰我，即剝削我權利？一於和你作對！幸而，政府翌日立即改口風。

自從有「打針有樓抽」活動，加上已打針市民達一定數目，不少本來堅持不打的人已改變立場，也擔心自己及令家人染疫，紛紛加入打針行列。

筆者觀察身邊朋友，他們甚少會因獎品或「跑馬射蚊鬚抽樓」（即機率極微的抽獎）而打針，而是看見世界大趨勢，疫苗供不應求，台灣也向日本及美國請求疫苗供應，就認為接種疫苗對己對人都是正確的事。

大力「谷針」應對症下藥

政府若想大力「谷針」，就要對症下藥，令更多人盡快接種——執行利嘉敏教授的錦囊——正向獎勵。這個獎勵，絕非林林總總雜亂的商品便可，筆者認為，四個字——還我自由！既然打針後可免疫，理應還我自由生活。

若真如此，相信很多人願意接種疫苗。政府能否承諾完成兩針者可以：不帶口罩、吃喝唱聚、如常舉行婚宴喜慶和教堂聚會、和平集會權利恢復、出入香港毋須隔離……？

撰文 : 曾智華

欄名 : 有盈退休

最新專欄文章 更多

【有盈退休】曾智華：「老土道理」精準到肉
2021/05/28
【有盈退休】曾智華：「老土道理」精準到肉
【有盈退休】曾智華：退休男女形象「大分瓶」
2021/05/14
【有盈退休】曾智華：退休男女形象「大分瓶」
【有盈退休】曾智華：退休投資鐵躉—中電
2021/04/30
【有盈退休】曾智華：退休投資鐵躉—中電
【有盈退休】曾智華：成行成市 人人得益
2021/04/16
【有盈退休】曾智華：成行成市 人人得益
【有盈退休】曾智華：讓每代人面對每代的風浪
2021/04/01
【有盈退休】曾智華：讓每代人面對每代的風浪
經濟 退休 聶德權 CIA 香港 日本 美國 台灣 遊行集會

上一篇文章

【上車攻略】樓價創新高在望 想上車揀邊區好? 嚴選2大置業熱點

下一篇文章

【筍盤推介】港島核心地段上車盤 唔使5分鐘到港鐵站 首期最平60餘萬起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱