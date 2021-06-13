【都市診療室】找對原因 有效應對乾眼症

眼睛乾澀不單是淚水不足所致的，許多因素會使我們的靈魂之窗流失水份，也解釋了為甚麼不少乾眼症患者，即使頻繁使用人工淚水，依然無法為眼睛持續補濕。

乾眼症會使眼睛紅腫和痕癢，然而，每當患者出現這些徵狀，大多不以為然，只在坊間購買眼藥水去紓緩徵狀。眼乾可能是因為淚水分泌不足或淚水蒸發過快，特別是都市人經常使用電腦、手機及平板電腦，眨眼次數減少，淚水變得容易揮發。其他常見原因有淚腺退化，年紀愈大，淚水分泌會相對較少，因此部分長者也有眼睛乾澀問題；而某些藥物例如精神科藥物和抗組織胺，以及一些免疫系統疾病如類風濕關節炎及紅斑狼瘡症等，也會影響淚水分泌。

要對症下藥，我們要先明白眼睛乾澀的背後原因，特別是香港人較常出現的淚水蒸發過快問題。原來，我們的淚膜分為油脂層、水分層及黏液層，油脂層能保護淚液，避免過度揮發，但當它變得較薄時，油脂不足，水份揮發速度就會加快，使眼睛容易乾澀。此外，淚水揮發過度可能與「瞼板腺功能障礙」有關，當瞼板腺分泌的脂質出現異常，淚膜的穩定性便會受到影響；同時由於脂質黏度增加，瞼板腺無法正常把油脂釋出，就會積存油脂並閉塞，缺乏油脂會加快淚水揮發，甚至增加眼睛發炎的風險。

適當眼藥水對症下藥

正因為眼乾成因眾多，選擇治療乾眼症的眼藥水便要更具針對性。偶爾會遇到患者慨嘆，滴了眼藥水一段時間後還未見成效，惟翻查病史及評估實際病情時，始發現他們的眼乾是「缺油」所致，使用補充油脂的眼藥水才能治本。這些眼藥水含有的油脂成份能夠滋潤油脂層，減低淚水揮發。另一方面，盡可能使用不含防腐劑的眼藥水，減低因長期使用而出現副作用的風險。

延誤乾眼症治療，最壞情況是眼睛角膜發炎及受損。這就正如皮膚乾燥爆裂一樣，眼睛愈是乾燥，眨眼時就會磨擦表皮，導致角膜損傷。若然惡化成眼睛發炎，就需要更進一步治療，例如使用含有消炎成份的眼藥水控制炎症，患者應選擇不含類固醇的藥品，避免出現相關副作用。

無可否認，乾眼症是常見及難以根治的，但只要我們積極應對，徵狀就得以紓緩。首先，嘗試改善生活環境，例如減少暴露於致敏原或減少使用電腦的時間；其次，謹慎治療，使用適合自己病情的眼藥水，否則病情延誤，往往得不償失。

最後提醒大家，乾眼症的治療有多種不同方案，各種眼藥水亦有不同成效、副作用及風險，患者應多與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情，承擔能力等，選擇最合適的治療方案。