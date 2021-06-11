【微軟】微軟推Xbox TV應用程式　設專屬XCLOUD串流媒體設備

▲ 微軟正計劃通過其xCloud串流媒體技術將其Xbox Game Pass 服務引入電視平台。( Xbox 官方照片 )

Xbox應用程式一直只可於手機或平板電腦下載及使用。現時微軟正與電視製造商合作，在該設備上提供Xbox應用程式。外媒指出，微軟正計劃通過其xCloud串流媒體技術將其Xbox Game Pass 服務引入電視平台，期望透過擴展Xbox Game Pass至電視，使其訂閱服務不僅適用於手機和Xbox遊戲機。

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微軟遊戲體驗和平台主管Liz Hamren稱他們正在與全球電視製造商合作，將Xbox Game Pass體驗直接嵌入到與互聯網連接的電視中，玩家只需手持一個遊戲控制器便可開始玩。他續稱，他們正在開發獨立的設備，用戶可將其插入電視或顯示器。

微軟目前還未正式宣布Xbox應用程式引入電視的確切時間，亦末公布哪些電視製造商將在其設備上捆綁該應用程式。Xbox首席執行官Phil Spencer曾表示他期望在未來1年內可完成該計劃。

該企並未沒透露任何關於其Xbox串流媒體設備的發布日期或價格的細節，相信會在稍後陸續公布。

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責任編輯：陳泳如