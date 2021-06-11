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【比特幣】周小川：部分加密貨幣不適宜作支付工具、別指望一夜暴富過度投機（附短片）

股市 13:38 2021/06/11

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中國人民銀行前行長周小川：一些加密貨幣已失機會回到支付領域

人民銀行前行長周小川表示，部分熱衷於投資加密貨幣的人士，會給投資加密貨幣「找理由」，例如聲稱比特幣在風險管理上有對沖功能，但任何東西都會與反面事物形成對沖，並不能說明其在經濟中有特殊地位。

周小川在出席陸家嘴論壇發表演講時指，他指出，加密貨幣從原來的設計思想來看，本有可能成為為實體經濟服務的有用工具，例如在支付領域中起到一定作用。但有些加密貨幣投資者過於想賺快錢，想通過交易回收自己的投資和賺大錢，就把它搞成了數字資產、加密資產，從現在看來，一些加密貨幣想回到支付領域已經失去了機會，已經不太合適了。

周小川指，現時二級市場上有一部分交易更為複雜的衍生產品，有可能不同程度上脫離實體經濟，需要加以警惕，甚至在政策上加以控制。他在演講時特別提醒投資者，「不要老想著一夜暴富，不要從事過度的投機活動，也不要超出自己的收入能力借太多的錢。」

他又強調，中國國內禁止公開搞賭博的，有一些省市過去曾經想搞賽馬場，中央政策是不同意的，所以境內沒有正式的賭博。後來亦採取一些措施，特別控制境內有人參加周邊的賭博，因為這些東西都對實體經濟可能不會產生特別大的幫助。

他又以2008年的次貸危機為例，指美國金融脫離實體經濟，「等於你摔了一跤，而摔了一跤以後，要爬起來是需要花時間的。這十年，中國總體來講避免了摔大跟頭，只是摔了一點小跟頭，因此，差距就縮小了。」

相關文章：【中國經濟】易綱：今明兩年平均GDP增速接近5%至5.7%　CPI全年保持2%以下

【宏觀經濟】郭樹清：發達國家通脹水平較預期更高　持續時間更長

記者：梁安琪

經濟 虛擬貨幣種類 虛擬貨幣 風險管理 比特幣
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