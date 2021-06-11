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【虛擬銀行】天星銀行：力爭今年貸款規模倍增　研究理財服務、中小企貸款產品

Hot Talk 13:19 2021/06/11

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陸續有虛擬銀行開業滿一年，在去年6月正式開業的天星銀行（Airstar）推出開業優惠，包括在推廣期內將私貸利息大降至0.99厘。天星銀行行政總裁姚文松在會上透露，早前開始試業的中小企商業銀行服務反應良好，下一階段會研究中小企貸款產品，又期望今年整體貸款規模按年可以倍增。

隨著業務規模開始擴大，展望收支平衡目標，姚文松稱「仲要繼續努力」，未來會在客戶優惠及銀行穩健發展中爭取平衡。他又指，目前銀行存貸比健康、處約35%，未來仍有一定提升空間，形容存貸比約70%都是健康水平。

天星銀行港島客平均結餘最高【按圖放大】

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開業一年　存、貸款規模升5倍及13倍

姚文松表示，開業一年間天星銀行業務迅速增長。截至今年5月底止，存、貸款分別較去年6月底增加近5倍及近13倍，期望下半年貸款業務發展加快，貸款規模可以按年增長一倍。

期內，總貸款申請量上升超過100倍，其中「貸款一筆清」服務最受歡迎，估計合共為客戶節省2,600萬元利息支出。

天星銀行：正研究理財服務開發　推3開業周年優惠

至於今年4月推出的外匯交易服務，目前累計交易額已過千萬元，41%交易是以港元買入人民幣，是最頻繁的外匯交易。

展望下半年發展，姚文松期望在「轉數快」（FPS）的二維碼支付功能上有新服務，可以支援不同場境，另正研究理財服務開發，「望儘快有好消息」。

天星銀行開業一周年推出3項優惠，包括：即日起至7月31日期間，私人貸款最低利率由實際年利率1.85%大幅減至0.99%；6月18日或之前，成功申請及提取貸款一筆清達指定金額及期數，即可免費獲贈Rosewood Hong Kong 海景住宿兩日一夜Staycation；客戶將港幣或美元兌換成人民幣滿指定金額，即可獲贈10%人民幣定期存款升息券。

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記者：趙穎妍

金融機構 天星銀行 QR Code 人民幣定期存款 私人貸款 定期存款 轉數快 虛擬銀行 銀行 美元

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