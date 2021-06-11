【平板電腦】Nokia產品開發代號曝光　或推出平板電腦產品

▲ 諾基亞（Nokia）被揭露正在開發手機以外的電子產品。

諾基亞（Nokia）近年主要推出手機產品，最近外媒報道指出，該公司已在俄羅斯獲得兩項新認證，其中一項為尚未發布的新手機，另一款極有可能為平板電腦，暗示該公司正在開發手機以外的設備。

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外媒消息透露，最近Nokia Mobile在俄羅斯獲得兩項新認證。其中一項認證型號TA-1400，為未發布的諾基亞手機及配件，但並不清楚該產品是智能手機或功能手機。另一項TA-1392 和TA-1397認證，則顯示為平板電腦產品，揭示Nokia正在暗中開發平板設備。早於2019年，諾基亞曾經暗示HMD Global正開發手機以外的產品，包括平板電腦及可穿戴裝置等。

事實上，諾基亞曾經被揭露不少平板電腦開發代號，例如Vega、Illusionist/Mercury、Nokia Lumia 2020等，但最終並沒有實際產品推出。不過，Nokia也有可能因市場對平板電腦需求增加，而計劃推出自家平板電腦產品。

責任編輯：李寶如