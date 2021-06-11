Tesla被點名批評唔環保 遭踢出環保ETF基金

▲ 澳洲有EFT管理公司以道德問題為理由，將Tesla剔出其環保ETF名單。

全球各國愈來愈重視環保及可持續發展之際，電動車生産商Tesla（美：TSLA）再度被點名批評不環保。澳洲有EFT管理公司以道德問題為理由，將Tesla剔出其環保ETF名單。

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澳洲ETF管理公司BetaShares行政總裁克魯斯（Louis Crous）指，BetaShares是基於Tesla的道德失敗，在公司的年度審查中，正式決定將現時持有價值約6,000萬美元（約4.68億港元）的Tesla股份抛售。

BetaShares聲稱Tesla的碳排放問題仍然嚴重，但強調Tesla違反了環境、社會及管治（ESG）原則，才是BetaShares將其剔出環保ETF名單的主因。

克魯斯指出去年5月正值新冠肺炎疫情高峰，批評Tesla不顧美國加州政府的命令，自行宣布位於加州弗雷蒙特（Fremont）的工廠復工，導致大量確診個案出現。克魯斯更指新報道表明Tesla復工後爆發的疫情規模，遠遠大於以往報告所提及的規模。

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BetaShares也指出，Tesla位於德國的工廠耗用大量水資源，對環境造成嚴重影響。克魯斯引述德國媒體指，Tesla位於勃蘭登堡（Brandenburg）的工廠每年消耗約360萬立方米的水，佔當地整體耗水量約3成。克魯斯聲稱部分專家認為Tesla於當地的工廠運作，將會帶來飲用水受限制的情況。

BetaShares成為首批抛售Tesla的大型基金，但BetaShares強調Tesla如能回應及重新解決部分問題，該公司會對Tesla作出重新評估。

責任編輯：鄭錦玲