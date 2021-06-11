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【商場優惠】東港城、上水廣場及PopWalk推線上優惠　搶7折現金券及額外5折優惠碼

商業 13:25 2021/06/11

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新鴻基地產旗下東港城、上水廣場及PopWalk天晉滙再度攜手推「折上折瘋搶Online Sale」。（新地提供圖片）

今個初夏，新鴻基地產旗下東港城、上水廣場及PopWalk天晉滙再度攜手推「折上折瘋搶Online Sale」，6月16日至8月31日一連11個星期推出超過8,000張、總值超過一百萬的商戶電子現金券，更提供一連串期間限定網上優惠，包括7折搶購超過100間商戶電子現金券及「額外5折優惠碼大激賞」等。

【父親節】荃灣廣場家品家電低至半價　消費享限定親子工作坊

【電子消費券】荷里活廣場同步推200萬元消費券獎賞　要用4大電子支付平台消費

顧客於推廣期內登入www.emall-sale.com.hk，以7折搶$200零售商戶電子現金券（須消費滿$400方可使用一張）及$50餐飲美食商戶電子現金券（須消費滿$100方可使用一張），但只接受以 Visa 及 Mastercard 信用卡、支付寶香港 AlipayHK、微信支付香港WeChat Pay HK 網上付款。商戶電子現金券更可與店內折扣同時使用。

參與商戶包括服飾運動品牌adidas、Clarks等；美妝護膚品牌則有ESTEE LAUDER、Clinique等；餐飲商戶包括Curry House CoCo Ichibanya、蛋撻王等；珠寶鐘錶品牌則有Daniel Wellington、六福珠寶等。

此外，每星期三大約下午3時輸入推廣優惠碼【CRAZY50】並成功搶購商戶電子現金券，7折商戶電子現金券可額外再享5折優惠，折上折優惠可高達35折，每星期名額50個。

The Point by SHKP會員更有尊享優惠，線上買商戶電子現金券，再到場內以電子貨幣單一消費滿$300，即可獲贈$50商場優惠券，每商場名額100個。

【消費優惠】黃埔天地6月推消費獎賞　現金券回贈高達25%

責任編輯：朱悅瀅

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