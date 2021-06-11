【疫市營商】ZALORA夥Atome於港推網購分期付款服務　冀刺激大額訂單銷售

▲ ZALORA移動應用程序和網站上，引入「先買後付」的支付選項。（資料圖片）

疫情之下愈來愈多人選用網上購物，但較高金額的訂單，消費者較少在網上購買。有網購平台為了增加相關的銷售額，推出了新的分期支付方式，希望藉此吸引客人購物。

網購平台ZALORA與Atome香港建立合作夥伴關係，在ZALORA移動應用程序和網站上，引入「先買後付」的支付選項。ZALORA首席運營官Rostin Javadi認為，客戶現在可以將帳單分成小額付款，令更高價位的商品，較易有更多人選購。

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事實上，ZALORA於新加坡和馬來西亞的客戶，在今年5月已經可以通過Atome付款。在未來幾個月內，更逐步於其他地區，例如印尼、菲律賓和台灣推出。

Javadi稱，自5月份試營運以來，於新加坡和馬來西亞使用Atome 的客戶數量增長了70%。Atome首席執行官David Chen亦補充，先買後付由新加坡和馬來西亞開始，再到香港，未來更會在其他主要市場推出。Chen更認為，此舉將會影響整個地區的在線購物者的消費模式。

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今次新支付選項，將由今日開始實行。香港客戶可以在ZALORA的移動應用程式和網站上，於結賬過程中將賬單分成三筆相等的款項，同時享有零利息的分期付款體驗。若想要使用先買後付的服務，用戶必須註冊並選擇Atome作為付款選項。

責任編輯：馬意文