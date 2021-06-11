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【物流自動化】DHL Express倉庫全自動化　迎合B2C貨運需求（多圖）

科技 13:15 2021/06/11

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DHL Express香港及澳門董事總經理吳志忠（右）坦言，網購的B2C商品運送需求在疫情期間急升，該企業需將繁複的物流操作自動化，加快滿足從起運港至目的港的所有貨運需求。左為DHL Express香港運作處副總裁崔祖澤。

新冠肺炎疫情帶動了網購，相關物流需求有增無減。為應付大流量的供應鏈需求，物流企業紛紛出招，引入人工智能（AI）與機器人流程自動化（RPA）等的自動化技術，改善整體供應鏈效率。德國郵政DHL集團（Deutsche Post DHL Group）子公司DHL Express，近年也積極推行數碼轉型，就連倉庫也引入全自動化技術，進一步提升營運效率。

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DHL Express香港及澳門董事總經理吳志忠近日接受訪問時坦言，隨着網購的B2C商品運送需求急升，B2C在全球貨運市場的份額由2013年的10%，增至現時的45%。而B2C的貨運增長在去年疫情爆發期間，更達到原本預測需時5年的目標。他另透露，DHL Express香港去年處理B2C的貨量，相比2019年錄得雙位數增長。

吳志忠直言：

為了應付服務需求的上升，DHL Express也必須將繁複的物流操作進行數碼化及自動化，加快滿足從起運港至目的港的所有貨運需求。

而作為全球DHL Express貨運量最高的香港運作中心，早前就投入6.26億港元，進行全面數碼轉型，引入全自動物流設備，提升營運效率。全新的DHL Express香港運作中心總面積為29,643平方米，與此前之運作中心相比增長達2倍；倉庫實用面積則佔15,036平方米，增長達73%。

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DHL Express香港運作處副總裁崔祖澤（Boris）表示，新香港運作中心落成後，已全面應用自動物流設備，當中包括全自動貨件分類系統、全自動重量及體積測量系統和全自動X光檢查，毋須人手進行。整個自動檢查流程只需3分鐘就可完成，效率大幅提升，現時平均每小時可處理6,000件貨件分類，比過往增長126%。

自動隨行機械人　助員工搬運

除了自動檢查貨品外，DHL Express也引入自動隨行機械人「Follow-me Robot」，協助員工搬運資料不齊全或需要檢查的貨品。

Boris指出，由於貨物會以地區分類，但客戶或在寄單時會遺忘填寫門牌號，令貨品無法被分類揀選。員工需要先把貨物抽出，集中搬運到分類地方再釐清送貨地址。「由於貨物都有一定的重量，為了減低員工在搬運過程受傷機會，以及減低體力勞動，我們引入了1部Follow-me Robot。」他加以解釋，員工只要將無法分辨送貨資訊的貨物，放到機械人的儲存空間，然後機械人就會利用感應器跟隨員工的步伐，協助將貨物搬運到分類的地方。

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中亞區樞紐中心擴建　料明年啟用

除了全新的DHL Express香港運作中心外，該企早已投入約29億港元，與機管局合作擴建位於機場的DHL中亞區樞紐中心，預計將與機場「三跑」落成時間相若，料在2022年正式啟用。

吳志忠表示，疫情期間市場對國際速遞及物流服務的需求不減反增。香港作為亞太區的中心點，連接亞太區內超過70個口岸設施，早前該企更新增由香港直飛至檳城每周5班的新航綫，以及每周6班從香港直飛胡志明市的新航綫，貨量不斷增長。而香港中亞區樞紐中心的倉庫儲存空間已快要超出負荷，所以現時也不斷趕工進行擴建。

據DHL提供的資料顯示，擴建後的DHL中亞區樞紐中心倉庫總面積將增至4.7萬平方米。同時，該企也會加入自動化貨件處理系統，改善樞紐中心的生產力，每小時最高處理貨量由現時的7.5萬件貨件，提升至每小時12.5萬件。而其每年總貨運量更可達至106萬噸，增加5成。

記者：曾曉汶

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