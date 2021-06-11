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【美團股價】美團半日升3%收復300　惠譽：有財力應付市監局反壟斷罰款、維持負面展望

新經濟追蹤 12:42 2021/06/11

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惠譽：美團有財力應付市監局反壟斷罰款、維持評級展望負面

美團 （03690） 近一個月從低位累計反彈逾25%，今日半日再升2.55%，報305.6元，成交28億元。評級機構惠譽最新發表報告指，美團面對中國市監局反壟斷調查和潛在罰款，但美團早前完成大額配股集資，有足夠現金作緩衝，維持美團「BBB」信貸評級，但同時繼續維持評級展望為負面。

惠譽表示，該行決定信貸評級行動時評估美團今年核心外賣業務、到店酒店和旅遊的現金流，以及新業務投資的速度。

惠譽指出，內地反壟斷罰款將達企業前一財年收入的1%至10%，而美團去年收入1150億元人民幣，反映罰款額或達11.5億至115億元人民幣。即使美團今年擬為新業務大額投資，但公司最新完成70億美元（460億元人民幣）配股，足以成為緩衝。

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美團據報計劃今年招聘6萬人發展物流、社區團購等 員工人數有望短期突破10萬，可見【下一頁】

惠譽也提及，美團近期面對監管關注下，擬提高外賣車手的保險和安全措施投入，但做法可以提升美團招聘車手的吸引力，令公司業務更易擴張。美團現時有龐大用戶群、商戶組合、物流網絡和服務，惠譽預期美團核心業務盈利能力可逐年提升，料公司每張外賣訂單經營溢利可從今年首季的0.38元人民幣，提高至2025年的1元人民幣。

在社區團購「美團優選」業務方面，惠譽認為，美團可持續增加用戶人數，指出美團今年首季經營虧損47.7億元人民幣，80億元人民幣都是來自新業務，但同期新業務收入按年增長1.2倍，料美團全年EBITDA虧損逾150億元人民幣，但情況可逐年改善。

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