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【新冠疫苗】非洲9月內1成人接種？ 世衛：9成國家做唔到

環球社會熱點 16:01 2021/06/11

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隨著新冠疫苗接種計劃推進，民眾開始關注各地疫苗接種情況。世界衛生組織（WHO）表示，因缺乏新冠疫苗供應，9成非洲國家在9月底前，都難以達至為1成人口接種新冠疫苗的目標。世衛表示，最少額外需要2.25億劑新冠疫苗才有機會達標。

世衛叫非洲國家留低過期新冠疫苗 【下一頁】

世衞非洲區域總監莫蒂（Matshidiso Moeti）周四（10日）表示，直至今年9月，非洲需要額外2.25億劑新冠疫苗，才能為其1成人口接種疫苗。莫蒂表示，隨著非洲疫苗庫存及運輸能力開始不足，非洲首劑疫苗接種率仍停留在2%，而撒哈拉沙漠以南地區更只有約1%。他指新冠疫苗已被證明可以預防染疫及死亡，所以有能力國家必須緊急分享疫苗，分享舉措將決定非洲生死。

非洲疾病控制中心主任恩肯加松（John Nkengasong）表示，14個非洲國家正面臨第3波疫情爆發。他指Delta變種病毒（即印度變種）開始在非洲成為主流，將會繼續檢查情況，研究變種病毒與第3波疫情的關係。

血栓嚇怕非洲民眾 問新冠疫苗如何排除體外 【下一頁】

非洲目前已有500萬宗新冠確診個案，其中南部地區情況最嚴重，佔病例37%。按國家而言，南非是疫情最嚴峻國家，確診個案佔34%，死亡個案約佔43%。

責任編輯：李俊儀

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