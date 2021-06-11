【英國王室】愛德華專訪回應傳聞 認王室與哈里關係差

英國哈里王子及夫人梅根脫離王室後，大爆王室家庭內幕。坊間眾多傳聞有關王室對哈里爆料的反應，作為核心成員之一的愛德華王子接受美國媒體專訪，回應侄仔哈里與王室現時的關係。

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57歲的愛德華王子（Prince Edward）接受美國有線新聞網絡（CNN）的專訪，談及哈里（Prince Harry）及梅根（Meghan Markle）一家目前與王室的緊張關係，他坦言情況「非常差」（very bad）。愛德華指作為英國王室成員，或多或少曾經面對私人生活嚴重受騷擾及過分關注，大家會有不同處理方法，但希望侄仔一家幸福，認同脫離王室是非常困難的決定。

至於哈里梅根該如何與英國王室修補關係，愛德華希望哈里真正享受快樂後，再回來面對家庭問題。愛德華表示，「這對所有人都非易事，但我們仍是一家人」（It's difficult for everyone but that's families for you）。

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關於英女王伊利沙伯二世在丈夫菲臘親王離世後的情況，愛德華指母親「其實非常好」（actually doing remarkably well），而且過去數周英女王開始忙碌，心情亦有改善，更多事物慢慢填補曾經的巨大空虛。

責任編輯：吳漢培