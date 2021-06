【英國王室】愛德華專訪回應傳聞 認王室與哈里關係差

英國哈里王子及夫人梅根脫離王室後,大爆王室家庭內幕。坊間眾多傳聞有關王室對哈里爆料的反應,作為核心成員之一的愛德華王子接受美國媒體專訪,回應侄仔哈里與王室現時的關係。

【英國王室】傳愛女取名致敬英女王未獲准 哈里梅根反駁:有共識 【下一頁】

57歲的愛德華王子(Prince Edward)接受美國有線新聞網絡(CNN)的專訪,談及哈里(Prince Harry)及梅根(Meghan Markle)一家目前與王室的緊張關係,他坦言情況「非常差」(very bad)。愛德華指作為英國王室成員,或多或少曾經面對私人生活嚴重受騷擾及過分關注,大家會有不同處理方法,但希望侄仔一家幸福,認同脫離王室是非常困難的決定。

至於哈里梅根該如何與英國王室修補關係,愛德華希望哈里真正享受快樂後,再回來面對家庭問題。愛德華表示,「這對所有人都非易事,但我們仍是一家人」(It's difficult for everyone but that's families for you)。

嘲梅根為愛女取名忽視黑人 英律師涉歧視遭停職 【下一頁】

關於英女王伊利沙伯二世在丈夫菲臘親王離世後的情況,愛德華指母親「其實非常好」(actually doing remarkably well),而且過去數周英女王開始忙碌,心情亦有改善,更多事物慢慢填補曾經的巨大空虛。

責任編輯:吳漢培