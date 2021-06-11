【父親節】荃灣廣場家品家電低至半價　消費享限定親子工作坊

▲ 父親節將至，荃灣廣場推家品家電優惠低至半價及高達10%消費回贈等。（荃灣廣場提供圖片）

父親節將至，荃灣廣場提供4大消費優惠，包括場內多間商戶推出家品家電優惠低至半價，及同場加碼「裳滿」購物消費禮遇，高達10%回贈，方便選購父親節禮物。

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1. 父親節禮物低至半價

熱選品牌包括Ogawa、豐澤、Tempur、雅蘭、SINOMAX、張毛記電業推出低至半價優惠。Tempur保健承托枕特價$999(原價$1,980)；張毛記電業指定有線塵袋式吸塵機特價$1,100(原價 HK$2,288)等。

2. 高達10%消費回贈

由6月11日至30日，凡於場內逾40間指定潮流服飾、運動服裝及美容商戶，即日以電子貨幣消費滿$400，即可享有$40餐飲贈券。商戶包括Nike、adidas、GU、G2000等。

3. 打卡即賞餐飲券

即日起至6月30日，只要用手機打卡，並追蹤荃灣廣場官方Instagram帳戶及加上指定hashtag，即可免費獲得$40餐飲優惠券。精選父親節大餐包括日式牛一特設的「男神膳」二人前套餐、西式La Postre最新的白汁海鮮闊條麵等。

4. 父親節限定親子工作坊

The Point by SHKP會員只需以1000積分及$200消費，便可與家人一起參與製作皮革杯套、南瓜散紙包、馬賽克相架及懶人盤景。

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責任編輯：朱悅瀅