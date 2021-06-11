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【緬甸政變】昂山素姬被加控貪污罪 包括濫用土地收受黃金

環球社會熱點 12:30 2021/06/11

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緬甸軍政府再加控昂山素姬貪污罪，指她濫用土地、非法收受黃金和款項。

緬甸軍方今年2月發動政變後，緬甸執政黨全國民主聯盟（簡稱全民盟，NLD）領袖昂山素姬被控多項罪名。緬甸軍政府再加控昂山素姬貪污罪，指昂山素姬濫用土地、非法收受黃金和款項。

【緬甸政變】昂山素姬親身出庭 被捕以來首露面 【下一頁】

緬甸官媒《緬甸新光》周四（10日）引述緬甸反貪污委員會指，昂山素姬是因她擔任主席的慈善基金會濫用土地，及非法收受60萬美元（約468萬港元）和11.4公斤黃金，而被加控貪污罪。

《緬甸新光》指現年75歲的昂山素姬違反《反貪污法》第55條，涉濫用職權貪污，如罪名成立的話最高可判監禁15年。

昂山素姬的代表律師Khin Maung Zaw形容上述指控荒謬，稱據他所知，有關貪污罪名的調查仍在進行中，未進入上庭階段。Khin Maung Zaw指昂山素姬可能有缺點，卻並不包括貪婪和貪污。

【緬甸政變】反軍方民兵攻警局 殺死最少20名軍警 【下一頁】

涉事的杜欽姬基金會是昂山素姬以母親的名義成立，目標是協助緬甸國内發展教育、公共衛生和社會福利事業。

除了被加控的貪污罪名外，昂山素姬早前已被控多項罪名，包括違反緬甸《官方機密法》、在去年選舉活動中違反防疫限制、管有未經許可的對講機。

自緬甸軍方2月發動政變以來，緬甸各地連月以來都有反軍方的示威和罷工等活動。聯合國指緬甸東北部和西北部的戰事迫使超過10萬人逃難，部分人逃往印度曼尼普爾邦（Manipur）、那加蘭邦（Nagaland）等地，憂慮部分反軍方民兵或會成為難民。

責任編輯：鄭錦玲

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