【數據洩露】美國電子遊戲商EA遭黑客入侵　遊戲原始碼被竊涉及780GB數據

▲ 美國電子遊戲商藝電（EA）遭受黑客入侵，多個遊戲原始碼被盜。

受全球不少玩家矚目的E3電子遊戲展將於明（12日）正式開幕，屆時將有眾多遊戲開發商舉行遊戲發布會。最近卻有消息指，美國大型電子遊戲商藝電（Electronic Arts，EA）遭受黑客入侵，多個遊戲原始碼被盜，當中涉及750GB數據資料。

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據外媒報道指，近日有黑客入侵EA內部伺服器，從中偷取《FIFA 21》、《Madden》及《戰地風雲》（Battlefield）、《寒霜引擎》（Frostbite Engine）等多款遊戲原始碼，當中涉及780GB數據，並於暗網中放售。

EA發言人回應指，公司確實遭到黑客入侵，部分遊戲原始碼和相關工具流失，但並不是勒索軟件攻擊。發言人又指，洩露的數據文件並不包含玩家數據或個人信息，玩家私隱不會受到任何風險。目前該公司正在進行調查，並已採取安全系統措施，相信此事不會對遊戲及公司業務造成影響。

近年遊戲開發商不時成為黑客的攻擊目標，早於本年2月份，波蘭遊戲開發商CD Projekt Red遭黑客入侵，從中盜竊《Cyber​​punk 2077》等遊戲數據及原始碼，並要求交付贖金。

責任編輯：李寶如