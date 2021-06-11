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【騰訊控股】騰訊旗下《王者榮耀》《PUBG Mobile》成五月最吸金遊戲 騰訊現升0.4%

股市 11:52 2021/06/11

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騰訊旗下《王者榮耀》《PUBG Mobile》成五月最吸金遊戲

據市場調查機構Sensor Tower報告，騰訊 （00700） 旗下的兩款遊戲《王者榮耀》以及《PUBG Mobile》繼續蟬聯，今年五月份全球收入最高及第二高的手機遊戲。

據報告指，《王者榮耀》今年五月份來自玩家的收入接近2.65億美元（約20.56億港元），按年增長13%。當中95%的收入來自中國，約2%來自台灣，1.7%來自泰國。另外，在五五好團節的帶動下，海外市場收入超過1300萬美元，創下歷史新高。

另一款同樣來自騰訊的遊戲《PUBG Mobile》的5月份總收入達2.58億美元，按年增長5.2%，是全球收入第二高的手機遊戲。當中，56.6%的收入來自中國市場（包括本地化版本《和平精英》），約11%的收入來自美國。

除此以外，在日本市場中，網易 （09999） 《荒野行動》在五月亦推出多項刺激消費活動，收入按季增長30%。

騰訊現報603元，微升0.4%，暫錄得成交額32.97億。網易現報175.5元，升2.2%，暫錄得成交3.95億。

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記者：梁安琪

港股 網易－S（09999） 網易（美：NTES） 遊戲 電玩手遊 騰訊

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