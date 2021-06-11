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【Mirror粉絲注意】Mirror成員Anson Lo及Jer　6月24日於JOOX舉辦線上音樂會　什麽方法換領電子門票？

商業 12:57 2021/06/11

分享：

Mirror其中兩位成員盧瀚霆（Anson Lo）及柳應廷（Jer），在JOOX平台舉辦《Anson Lo x Jer 全民 Tea Master 線上音樂會》。

Mirror演唱會完結之後，近來又有新節目「調教你Mirror」。12位成員更要出席不同活動。但疫情下市民要保持社交距離，愈來愈多活動轉為線上舉行。

Mirror其中兩位成員盧瀚霆（Anson Lo）及柳應廷（Jer），即將於6月24日，在JOOX平台舉辦《Anson Lo x Jer 全民 Tea Master 線上音樂會》。

【遙距工作】LinkedIn押注遙距活動　投資虛擬平台公司Hopin超過388億

「鏡粉」想看這場線上音樂會，須持有有效電子門票兌換碼，才可以欣賞到他們的獨家演出。換領方法首先要成為JOOX VIP會員，在金幣兌換站以50個JOOX金幣，換取電子門票兌換碼，名額1,000位。

【疫市求生】東瀛遊斥7位數　分行變網購實體店　專售日本、台灣等海外食品（多圖）

JOOX Live 2021《Anson Lo x Jer全民Tea Master 線上音樂會》詳情：
日期：6月24日（星期四）
時間：晚上8時正
收看直播方法：樂迷只須在線上音樂會舉行當日到JOOX App首頁輸入有效電子門票兌換碼（通行証兌換碼）即可進入直播頁面欣賞表演

責任編輯：馬意文

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