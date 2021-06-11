吉爾伴拜登訪歐 LOVE外套搶G7焦點

美國總統拜登近日外訪歐洲，同行的太太吉爾拜登的一件外套卻意外成為焦點。吉爾當時身穿一件後背印有英文字母「愛」（LOVE） 的外套，拜登表示，這是從美國帶來的愛。拜登指，希望藉著今次全球性會議，為全球帶來團結。

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吉爾（Jill Biden）外訪時身穿1件，後背用閃片鏤空組成的英文詞語「愛」（LOVE）的黑色西裝外套。拜登（Joe Biden）談及太太外套時表示，2人正帶來來自美國的愛。拜登指，一直努力為全球帶來團結，是次出行將參加全球性會議，現在全球民眾最需要的是各國團結，以及在新冠疫情後的希望。

吉爾過往引起外界關注穿著

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拜登與英國首相約翰遜（Boris Johnson）新婚妻子凱麗（Carrie Johnson）見面後，向約翰遜開玩笑地表示，兩人有1個共逍點，就是高攀自己的太太。約翰遜亦打趣地回應，不會在這點上，或其他事情上與拜登有分歧。拜登其後將與英女王會面，吉爾表示，2人都十分期待，形容是外訪中最令人興奮的部分。

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吉爾並非首位用衣著向外界傳達訊息的第一夫人，美國前總統特朗普（Donald Trump）太太梅拉尼婭（Melania Trump）於2018年曾身穿1件，深綠色背後印有白色字「我真的不在乎，你呢？」（I really don’t care, do u?）的長版外套，探訪被拘留的中美洲移民兒童。此舉其後引發公關災難，她解話指希望反擊批評她的左翼媒體。

責任編輯：李俊儀