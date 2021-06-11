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【強生疫苗】美國延長有效期個半月 免數百萬劑過期

環球社會熱點 10:51 2021/06/11

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美國的新冠疫苗供應過剩，加上美國當局早前因安全問題而停用強生疫苗一段時間，有近千萬劑強生疫苗尚未使用。強生藥廠指強生疫苗在攝氏2至8度溫度下冷藏可存放4個半月，美國當局決定延長強生疫苗的有效期1個半月。

【新冠疫苗】德州178員工未接種 被醫院停職 【下一頁】

【強生疫苗】美國數百萬劑將過期 或研究延長有效期 【下一頁】

美國早前有多人接種強生（Johnson & Johnson）疫苗後出現血栓的個案，美國當局曾暫停使用強生疫苗，直至4月底才恢復接種。但外界對強生疫苗安全或存擔憂，而且美國各地對接種疫苗的需求也持續低迷。美國約2,100萬劑強生疫苗中，有近一半都未使用。

路透社周一（7日）報道，美國最少有13批強生疫苗在6月27日或之前過期，但沒有説明13批疫苗涉及的劑量有多少。另外，強生目前仍有1億劑疫苗，但仍未確定出貨時間。

強生周四（10日）表示，美國食品及藥物管理局（FDA）已決定將強生疫苗的有效期，由目前的3個月延長至4個半月。

強生指出研究數據表明，如在攝氏2度至8度的溫度下冷藏，強生疫苗可穩定存放4個半月。強生更表示，診所或疫苗中心為民眾接種疫苗前，可到強生網站瀏覽疫苗批次的具體有效期。

責任編輯：鄭錦玲

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