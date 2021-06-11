涉掌摑馬克龍 法國男判囚4個月

法國總統馬克龍日前訪問南部時，被一名28歲男子掌摑，警方隨後拘捕涉事男子，並控以襲擊國家公職人員。當地法院旋即在周四判刑，宣判男子入獄4個月，緩刑14個月，禁止就任任何公職及5年內不得管有武器。

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28歲男子塔雷爾（Damien Tarel）於周二（8日），在馬克龍於東南部城市瓦朗斯（Valence）訪問時，用力襲擊對方。保安人員當場拘捕塔雷爾，並交予警方落案起訴。瓦朗斯法院周四（10日）判刑，塔雷爾被判囚4個月，緩刑1年2月，禁止就任任何公職及5年內不得管有武器。

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檢察官辦公室指塔雷爾在庭上表示，自己支持法國黃背心運動，表明是右翼或是極右支持者，但否認參與任何相關團體及政黨，並認為馬克龍是法國墮落的象徵。塔雷爾亦承認襲擊馬克龍是暴力行為，但他否認有預謀犯案。塔雷爾指曾與朋友打算向馬克龍擲雞蛋或忌廉，當時看見馬克龍的「友善且騙人的表情」（friendly, lying look），一時衝動才出手。

馬克龍落區遭掌摑 法國拘捕兩男子 【下一頁】

馬克龍周四受訪時未有回應判刑，只強調民主社會絕不支持暴力行為，並指被掌摑並非大事，重要是停止此類愚蠢及暴力的行為。不過，馬克龍指民眾需要尊重公眾人物，不能合理化任何襲擊行為。

責任編輯：吳漢培