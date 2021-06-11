【華為造車】華為向智能車領域轉型　2025年前實現無人駕駛

遭美國制裁打擊後，華為最近動作多多，鴻蒙2.0（HarmonyOS 2.0）為市場焦點，除正式搭載智能手機，還可應用在不同場景及新產品。

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其中一個便是智能汽車。華為智能汽車解決方案BU總裁王軍在行業會議上說：「我們團隊的目標是在2025年能讓乘用車實現真正的無人駕駛。」

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資料顯示，華為已發佈鴻蒙OS智能座艙、智能駕駛計算平台MDC810、高分辨4D成像雷達等智能汽車解決方案等，顯示了涉足智能汽車領域的決心。

王軍表示，在2025年之前，汽車的內涵首先是一輛車，但現在車確實有很多外延，首要的外延就是它能不能成為一個移動的智能空間。智能駕駛顛覆了車之後，最大的改變就是智能座艙，智能座艙的核心是應用，而應用最重要的一點是生態。

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記者：林衛