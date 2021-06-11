【房住不炒】居民新增中長期貸款回落 國內樓市降溫訊號？

由最新的信貸數據顯示，5月居民部門中長期貸款增加4,426億元（人民幣，下同），較上月減少492億元，按年減少236億元，為年內首次按年轉負。分析稱，居民新增中長期貸款連續下滑，並首次出現按年下跌，顯示了房貸利率上行、地產政策收緊等措施，政策持續影響國內居民的購房需求。

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確實，經過多輪政策圍堵下，炒風最熱的一綫城市已出現「退燒」迹象。其中，廣深塿市不僅成交量由高峰跌至低谷，成交價格亦略有鬆動。數據顯示，5月廣州新房成交量僅10,220套，較上月下降5％，對比今年1月更下挫29%；二手住宅成交量10,524宗，較上月下降34.3%。

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深圳成交更低迷，5月深圳新房住宅成交2,677套，按月下滑23.6%，成交量跌至近1年最低值；二手住宅過戶套數為3,027套，按年下滑37.9%，成交套數為2020年3月以來新低。隨着二手房市場的持續低迷，部分業主已主動調整售價，原本熱門的南山區部分樓盤報價相比連串「辣招」前已下調20%，但仍無人問津，反映樓市仍處於調整的階段。

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記者：林衛