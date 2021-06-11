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【南下資金】港股基金放鬆申購限額 北水部署大爆買？

股樓投資 12:05 2021/06/11

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進入6月，國內眾多基金解開限制鼓勵投資者申購，其中包括多隻投資港股的基金。業內人士表示，第三季可能是較好的投資配置期，在港上市的互聯網、消費板塊的配置價值高。

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截至周四（10日），6月已有52隻基金發布恢復大額申購公告，其中多隻為投資港股的基金。前海開源滬港深滙鑫混合公告，為了保證基金的平穩運作，維護基金份額持有人利益，將調整本基金的大額申購、定期定額投資及轉換轉入業務限額，單日每個基金賬戶累計申購（含定期定額投資和轉換轉入）本基金份額的最高金額由原來的50萬元（人民幣，下同）調整為500萬元。另外，大成恒享亦將單日單個賬戶申購限額由100萬元調整為不超過3,000萬元。

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市場分析多隻基金同時恢復大額申購意味，港股投資價值重現，並對後市抱樂觀態度。東方基金基金經理李瑞表示，基於疫情緩解，港股上市公司的業績預期向上重估幅度很大，業績基本面有支撐。另一方面，港股市場有很多A股相對稀缺的新興行業優質龍頭，如互聯網、生物醫藥、新興消費等領域的公司。

中金公司首席策略師王漢鋒也指，展望未來，受益於中國經濟結構優化，以及受益於整個消費升級產業趨勢的龍頭公司仍具有配置價值。當下港股的整體估值不算高，投資的性價比較高。從下半年到明年，消費、醫藥、科技、互聯網等領域的結構性機會甚至可能多於A股。

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記者：林衛

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